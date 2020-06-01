Survivor Yunus Emre Özden'in biyografisi ve hayatı: Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli?

'Survivor Yunus Emre' olarak tanınan Yunus Ömre Özden, son günlerde yaşadığı tartışmalarla hem programa hem de sosyal medyaya damga vuran bir isim haline geldi. Bu haftanın eleme adaylarından olan Survivor Yunus Emre'nin elenip elenmeyeceği kısa bir süre sona netlik kazanacak. İşte Survivor Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden'in biyografisi...

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala doğduğu şehirde yaşamını sürdüren Yunus Emre Özden, 2 çocuklu ailenin tek oğlu. Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyan Survivor 2020 sezonunun genç yarışmacısı, aynı zamanda modellik yapıyor.

Survivor'a katılmadan önce hayatını anlatan Yunus Emre, şu bilgileri vermişti: Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week’lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.