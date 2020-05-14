Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Özden'in hayatı ile ilgili bilgiler
Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden, son zamanlarda performansını artırmasıyla gündeme geliyor. Zaman karşı takımla tartışmalar yaşayan Yunus Emre Özden, Survivor'a sonradan dahil olmuştu. Gönüllüler takımından Ünlüler takımını geçen Yunus Emre Özden'in hayatı yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Daha önce elem potasına kalan yarışmacısı, son anda elenmekten kurtulmuştu. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yunus Emre Özden'in hayatı ile ilgili bilgiler
Survivor Yunus olarak tanınan ve Ünlüler takımının en genç isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, 1993 yılında dünyaya geldi. İki çocuklu ailenin tek çocuğu olan Yunus Emre'ni annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yapıyor.
Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ancak ailesinin istemediğini belirtmişti.
Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.
Açık öğretimde lojistik eğitimini sürdüren Yunus Emre Özden, modellik yapıyor. 17 yaşında bir ajansa başvuran yarışmacı, katalog çekimlerinde yer alıyor. 2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu.
Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, sık sık kum torbası ile antrenman yapıyor.
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