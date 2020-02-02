Survivor yeni sezon için geri sayım başladı: Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020 başlangıç tarihi kesinleşti. Geçen yıl Türkiye Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen yarışma bu yıl ünlüler gönüllüler şeklinde olacak. Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın Survivor'a dahil olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran Ilıcalı, yarışmayla ilgili detayları duyurdu. işte, Survivor yarışmacıları kimler sorusunun yanıtını merak edenler için bazı bilgiler.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Survivor 2020, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonda Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan'ın ardından Sercan Yıldırım'ı açıkladı.