Survivor yeni bölüm fragmanına Nisa’nın düştüğü an damga vurdu

Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor’ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Üç kadın yarışmacıdan biri olan Elif, havuza atladığı sırada sakatlanırken; bir talihsiz olay da Nisa’nın başına geliyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif'in şoku atlatılamamışken Nisa’nın düşüşü şoke etkisi yaratıyor. Sercan ile parkura çıktığı sırada 3 metre yükseklikten aşağı düşen Nisa'nın acı çekişi yarışmacı arkadaşı Cemal Canı’da gözyaşlarına boğuyor.



Yakın arkadaşının düşüşünü ve ardından yerde kalışını gören Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can 'Aşağıya düştü, bayağı düştü oradan' diyerek ağlamaya başladı.



Survivor’ın iddialı isimlerinden Elif ve Nisa'nın akıbeti bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.