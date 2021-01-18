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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Survivor yedek yarışmacısı Baran Köse kimdir, kaç yaşında?

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Survivor yedek yarışmacısı Baran Köse kimdir, kaç yaşında?
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Survivor’ın yeni bölüm tanıtımında yedek yarışmacılar dikkat çekti. Survivor 2021 katılacak yedek isimlerden birinin de Baran Köse olduğu ortaya çıktı. Dövmeleriyle merak uyandıran Baran Köse’nin yarışmaya dahil olup olmayacağı merak konusu. Peki, Survivor yedek yarışmacısı Baran Köse kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2021 yedek yarışmacılar yarışmaya dahil olmaya başladı. Yedekler geçen isimlerden biri de Baran Köse, Muğla’nın Fethiye ilçesinden yarışmaya katılıyor. Ftness eğitmenliği yapan Baran Köse, vücudundaki dövmelerle dikkat çekiyor. 

SURVİVOR'IN YEDEK İSİMLERİ

Ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.

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