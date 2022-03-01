Survivor Yasin'in sevgilisi Anastasia Petrova kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasin Obuz'a Rus güzelden mesaj!

Haberin Devamı

Survivor iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımına sevdiklerinden mesajlar geldi. Mesajları okuyan yarışmacılar duygusal anlat yaşarken, Yasin Obuz'a Anastasia Petrova'dan gelen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Yasin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rus güzel Anastasia Petrova hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Anastasia Petrova kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Yasin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Anastasia Petrova hakında bilgiler...

Anastasia Petrova kimdir?

Survivor Yasin ve Anastasia Petrova'nın sosyal medyada sevgili olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki Anastasia Petrova’nın Belarus’ta yaşadığı öne sürüldü. Petrova'nın milyoner bir ailenin kızı olduğu söyleniyor.

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta, "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım" ifadelerini kullandı.