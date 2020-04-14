Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz nereli ve mesleği ne?
Survivor 2020 gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Yasin, performansı ve oyunlarda gösterdiği gayretiyle dikkatleri üzerine topluyor. Daha önce MasterChef Yemekteyiz gibi yarışmalarla ekranların tanınan isimleri arasına girmeyi başaran Survivor Yasin, Dominik'te de gündeme gelmeyi sürdürüyor. İzleyenler eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Survivor Yasin'in hayatını sorguluyor. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz nereli ve mesleği ne? İşte, Survivor Yasin'in hayatı ve biyografisiyle ilgili merak edilenler.
Survivor Yasin kimdir kaç yaşında? soruları Survivor izleyenlerinin yanıt aradığı konulardan. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenen ve MasterChef Türkiye'de finale kısa süre kala elenen Survivor Yasin Dominik'te bu kez şampiyonluk için şansını deniyor. İşte, Survivor Yasin'in hayatıyla ilgili ayrıntılar.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.
Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.
Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.
Yasin Obuz Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer alıyor.
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