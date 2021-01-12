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Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Survivor yarışmacısı Merve kimdir? Merve Aydın Survivor Ünlüler kadrosunda

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Survivor yarışmacısı Merve kimdir? Merve Aydın Survivor Ünlüler kadrosunda
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Survivor 2021 kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcudur. Merve Aydın’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte oyun kurucu pozisyonunda oynayan Survivor Merve hakkında merak edilenler

Merve Aydın, Survivor Ünlüler yarışmacıları arasında yer alıyor. İzleyiciler başarılı sporcunun biyografisini araştırmaya başladılar. İşte 10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen milli basketbolcu Merve Aydın hakkında bilgiler

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

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