Survivor yarışmacısı Merve kimdir? Merve Aydın Survivor Ünlüler kadrosunda
Survivor 2021 kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcudur. Merve Aydın’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte oyun kurucu pozisyonunda oynayan Survivor Merve hakkında merak edilenler
Merve Aydın, Survivor Ünlüler yarışmacıları arasında yer alıyor. İzleyiciler başarılı sporcunun biyografisini araştırmaya başladılar. İşte 10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen milli basketbolcu Merve Aydın hakkında bilgiler
SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN
10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
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