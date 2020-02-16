Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? İşte Elif Yıldırım Gören'in hayatı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu. Bu isimlerden biri de Elif Yıldırım Gören oldu. İşte Survivor 2020 sezonunda mücadele edecek olan Elif Yıldırım Gören'in hayatına dair bilgiler…

400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi oldu.