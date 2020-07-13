Survivor Uğur Pektaş kimdir kaç yaşında ve nereli?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Ekranlarda yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

Pektaş; yoga, aikido, tai chi sporları yapmış ve Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı zamanda tur rehberliği yapan, ilaveten bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalışan Pektaş'ın babasıyla ortak olduğu otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı da bulunmaktadır.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan Pektaş, sonrasında oyunculuğa başlamış, "Kuşdili", "Düşler ve Gerçekler" dizilerinde yer aldıktan sonra rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirmiştir.