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Haber Giriş: 30.06.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? İşte Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler

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Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? İşte Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler
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Sercan Yıldırım, başarılı performansı ile Survivor’ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Sercan bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da kazandı ve konseyde üç farklı isim söyledi. İzleyiciler yarışmacının bu başarısının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilenler…

Survivor Sercan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken yarışmacının hayatı araştırılıyor. İşte 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

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