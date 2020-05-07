Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor 2020 68. bölüm özeti ve son bölümün birincileri
Survivor 2020'de sembol oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Eleme gecesinin ardından Survivor'un 6 Mayıs tarihli bölümünde, parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, Survivor kadınlarda ve erkeklerde sembol ödülünü almak için ter döktü. Son bölümde Yasin Obuz ile Ersin Korkut arasındaki erkekler sembol finalinde gerginlik yaşanması ekranlara damga vurdu. İletişim ödülünü kazanan takım ise Survivor yeni bölümde bir ilke imza atarak duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor sembol oyununu kim kazandı? Erkekler ve kadınlarda Survivor Ünlüler Gönüllüler sembol oyununu kimler kazandı? İşte, Survivor 68. son bölüm özeti ve Survivor'un sembol birincileri.
TV8 ekranlarında yayınlanan Surivor Ünlüler ve Gönüllüler 6 Mayıs akşamı 68. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Şampiyonluk yarışına doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'nin son bölümünde, yarışmacılar parkurda sembol ödülünü almak için kıran kırana mücadele verdi. Aşkım'ın elemesi sonrası Mert'in yaptığı yorum yeni bölümde dikkat çeken gelişmelerden oldu. İşte, Survivor kadınlarda ve erkeklerde sembol ödülünü kazanan yarışmacılar ve Survivor 68. son bölümde yaşananlar.
SURVİVOR KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor yeni bölümünde yarışmacılar yeni bireysel sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynanan Survivor sembol oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu. Gönüllüler takımında Evrim'i geçen Nisa ve ünlüler takımında Elif'i yenen Aycan, bireysel sembol finalinde karşı karşıya gelen iki yarışmacı oldu. Oyun sonunda bu hafta Survivor kadınlarda sembol oyununu kazanan isim Nisa oldu.
ERKEKLERDE SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?
Survivor çeyrek finali öncesi büyük avantaj sahibi olacağı bireysel sembol ödülünde erkekler parkurda oyunu kazanmak için mücadele verdi. Ünlüler takımında finale Ersin Korkut çıkarken, gönüllüler takımındaki rakibi Yasin Obuz oldu. İkili parkurda yarışırken takım arkadaşları da sözlü tartışmaya girişti.
2 sayı alan yarışmacının bireysel sembolü kazandığı oyunda, erkeklerde sembol oyunu Yasin kazandı. Böylece Gönüllüler takımı orman evi ödülünü de almış oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler oldukça sevinç yaşadı.
SEMBOL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI
Survivor 2020'nin sembol oyununda Yasin Obuz ile Ersin Korkut arasındaki erkekler sembol finalinde tartışma yaşandı. Takım arkadaşını desteklerken, Yasin'e de sözlü sataşan Mert , oyun anında ve sonrasında Yasin'in tepkisiyle karşılaştı. 'Eğer diskalifiye olmasa var ya bu işin içinde, ben yapacağımı biliyorum' diyen Yasin'e Yunus Emre de karşılık verince tansiyon daha da yükseldi. Yasin'i ve Yunus Emre'yi araya giren diğer yarışmacılar sakinleştirdi.
İLETİLİM OYUNUNDA SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK
Survivor'da iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı Instagram üzerinden canlı yayın yapma ödülü kazandı. Yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı olarak kendilerine sorulan soruları yanıtladı.
Yarışmacılara 1 gün öncesinden yöneltilen 150 bin soru içerisinden seçilen soruları tek tek yanıtlayan Survivor ünlüler takımı, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Survivor'da bir ilk olarak gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde anlık 400 bini aşkın izleyici katılım sağladı.
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