Survivor Nisan diskalifiye edilecek mi, Nisa elenecek mi?
Survivor 2020'de şampiyonluk heyecanı devam ederken, yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Nisa'nın ağlaması merak uyandırdı. Survivor yeni tanıtım fragmanında Nisa Bölükbaşı'nın gözyaşları dökmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın yaptığı konuşma ise dikkat çekti. İzleyenler bu gelişmenin ardından Survivor'da Nisa diskalifiye mi olacak? sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Peki, Survivor Nisan diskalifiye edilecek mi, Nisa elenecek mi? İşte, o konuyla ilgili merak edilen bazı bilgiler.
Survivor Ünlüler Gönüllüler 59. bölümüyle ekranlara geliyor. 1 dakikayı aşan fragmanda, daha önce Sercan'la duygusal ilişki iddialarıyla ismi anılan Nisa'nın ağlaması damga vurdu. Acun Ilıca'lının yaptığı konuşma ise izleyenlerin kafasını karıştırdı. İşte, Survivor Survivor Nisan diskalifiye edilecek mi? sorusuyla ilgili ayrıntılar.
NİSA DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Survivor'ın 59. bölüm fragmanında Nisa'nın ağlaması sonrası Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Kişi kendisi devam edemeyeceğini söylediği takdirde gereğini yaparız." açıklamasında bulundu.
Bu durum Nisa'nın elenebileceği iddiaları gündeme geldi. Survivor'da Nisa'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği 27 Nisan akşamı 59. bölümde belli olacak.
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