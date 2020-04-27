Survivor Nisan diskalifiye edilecek mi, Nisa elenecek mi?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 59. bölümüyle ekranlara geliyor. 1 dakikayı aşan fragmanda, daha önce Sercan'la duygusal ilişki iddialarıyla ismi anılan Nisa'nın ağlaması damga vurdu. Acun Ilıca'lının yaptığı konuşma ise izleyenlerin kafasını karıştırdı. İşte, Survivor Survivor Nisan diskalifiye edilecek mi? sorusuyla ilgili ayrıntılar.

NİSA DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Survivor'ın 59. bölüm fragmanında Nisa'nın ağlaması sonrası Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Kişi kendisi devam edemeyeceğini söylediği takdirde gereğini yaparız." açıklamasında bulundu.

Bu durum Nisa'nın elenebileceği iddiaları gündeme geldi. Survivor'da Nisa'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği 27 Nisan akşamı 59. bölümde belli olacak.