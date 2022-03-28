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Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler

#Survivor Nisa#Nisa Bölükbaşı#Survivor Nisa Bölükbaşı
Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler

Survivor Nisa 2022 yılında da yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yarışmacı, Survivor birleşme partisindeki performansı ile de adından söz ettirdi. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli?

 

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Survivor Nisa’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti. İkilinin daha sonra ayrıldığı haberi gündeme geldi. Yarışmacının yeni sezonda ise Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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