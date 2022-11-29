Survivor Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den kafaları karıştıran hamle!

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Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den kafaları karıştıran hamle!

Survivor All Star 2022'den önce aşk yaşamaya başlayan adada da aşkları devam eden Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

İkili Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekildikleri fotoğrafları da silen çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.

Ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili daha önce iddiaları verdikleri romantik pozlarla yalanlamıştı.

İkilinin bu kez fotoğrafları silmesi dikkat çekti.