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Survivor Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den kafaları karıştıran hamle!

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#Nisa Bölükbbaşı#Ogeday Girişken#Survivor
Survivor Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişkenden kafaları karıştıran hamle
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 14:31

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'den kötü haber geldi. Çift sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den kafaları karıştıran hamle!

Survivor All Star 2022'den önce aşk yaşamaya başlayan adada da aşkları devam eden Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişkenden kafaları karıştıran hamle

İkili Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekildikleri fotoğrafları da silen çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.

Ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili daha önce iddiaları verdikleri romantik pozlarla yalanlamıştı.

İkilinin bu kez fotoğrafları silmesi dikkat çekti.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişkenden kafaları karıştıran hamle

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#Nisa Bölükbbaşı#Ogeday Girişken#Survivor

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