Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal'ın hayatı ile ilgili bilgiler

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey yarışmasına katılan Mert Öcal, 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mert Öcal, yarışmaya katıldığında henüz 22 yaşındaydı.

Mert Öcal mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yapımı Asla Unutma dizisinde Salih karakterine hayat verdi. Aynı dizide Fahriye Evcen de Pınar karakterini canlandırıyordu.

Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gürsoy'un başrollerini paylaştığı Aşk Yeniden dizisinde Zeynep ile Fatih’in arasına girmeye çalışan Ertan’ı canlandırdı.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.