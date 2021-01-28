Survivor Hayrettin kimdir, kaç yaşında? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler

Survivor 2021 yarışmacıları arasında Hayrettin de bulunuyor. Sosyal medyada yayınlandığı videolar ile tanınan ve birçok yapımda rol alan Hayrettin Karaoğuz, 1 Ocak 1984 tarihinde doğumlu. İşte Ünlüler takımı yarışmacısı ile ilgili merak edilenler

SURVİVOR YARIŞMACISI HAYRETTİN KİMDİR?

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan reklamcılığı okurken sınıftan bi’ grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla ‘Issız Adam’ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan ‘Kızsız Adam’ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla ‘Turkcell’ reklam filmi, ‘Gelecekten Bir Gün’ sinema filmi, ‘Doritos’ reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan ‘Hayrettin’ programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.

2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti’ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hayrettin, Kalk Gidelim, İlk Öpücük, Vezir Parmağı gibi projelerle yer almıştır.