Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam var mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışma programı Survivor 2020'nin cuma akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği izleyenler tarafından gündeme geldi. Yayın hayatına heyecanlı bir başlangıç yapan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in özellikle yeni bölüm fragmanında iki yeni yarışmacının adaya dahil olmasıyla beraber, yeni bölüm tarihi merakla beklenmeye başlandı. Peki, Survivor hangi günler yayınlanıyor? İşte, merak edilenler.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor 2020 21 Şubat Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Survivor'un 4. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlarda olacak. Survivor programı ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hızlı elenen isim oldu.