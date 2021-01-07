Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu geçtiğimiz hafta duyuruldu. Gönüllüler takımı kadrosu da yapılan duyuru ile açıklandı. 9 Ocak’ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz'ın kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte Poyraz'ın biyografisi ve detaylar

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi.. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti ve eğitim hayatını sürdürdü.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.