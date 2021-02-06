Survivor Gonca'ya ne oldu? Survivor 2021'in son bölümünde korku dolu anlar! Havuzdan çıkamadı

Survivor Gonca Kakar, dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Havuz oyununda suya atladığı sırada bağırmaya başlayan Gonca, belinin ağrıdığını söyledi. Sudan çıkarılan Survivor Gonca'ya çekim ekipleri ve doktorlar hemen müdahalede bulundu. Daha önceden de belinden sakatlığı bulunduğu açıklanan Gonca gözyaşlarına boğulurken, adadaki akıbetinin sağlık durumuna göre belli olması bekleniyor.

SURVİVOR GONCA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birden fazla diskalifiye edilen yarışmacının olduğu Survivor 2021'de Gonca'nın sağlık durumuyla ilgili nihai karar henüz belli olmadı. Ada konseyinde yer aldığı görülen yarışmacının, sakatlığının ciddiyet oluşturmayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Gonca Kakar, Beden eğitimi öğretmenliği ve Pilates eğitmenliği yapıyor.

Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu ifade eden Gonca fiziğiyle ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.

Yarışmacı, sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunarak gündeme geliyor.