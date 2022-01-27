Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Tabutunu öptü, gözyaşları sel oldu... Fatoya vedaTabutunu öptü, gözyaşları sel oldu... Fato'ya veda!#Fatma Girik
MİT açıklama yaptı: Emniyete teslim edildiMİT açıklama yaptı: Emniyete teslim edildi#Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti

#Evrim Keklik#Ogeday Girişken#Nisa Bölükbaşı

Survivor yarışmasında yer alan Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti! Evrimin açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.

Haberin Devamı

TV8 ekranlarında yer alan Survivor All Star'da yarışmacıların performansı kadar ada hayatı da konuşulmaya devam ediyor.

Dün yayınlanan bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı oyunu kazanınca sevinç gösterisinde bulundu. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik ise Yağcı'yı eleştirdi. 'Ne çirkin' tepkisini gösteren Evrim, 'Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum' şeklinde konuştu.

Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti

Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalmadı. Survivor Nisa, takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı" şeklinde cevap verdi. Ardından Evrim de "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Bu yanıt sosyal medyada "Evrim aşkı ifşaladı' yorumlarına sebep oldu.

AŞK BİTTİ

Haberin Devamı

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Survivor sonrası aşk yaşamış hatta Yağcı, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. İkili bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Kısa süre önce Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile zaman zaman tartışmaya yaşıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evrim Keklik#Ogeday Girişken#Nisa Bölükbaşı

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA