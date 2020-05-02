Survivor erzak ödülünü kim kazandı? İşte 1 Mayıs Survivor 2020 ve yiyecek ödülünü kazanan takım

Survivor 2020'nin 63. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı erzak ödülü için parkuda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu öncesi erzak ödülünü almak için mücadele eden her iki takım da tüm performansını sergiledi. Evrim ve Nisa'nın oyunun sonunda ağlaması ise gönüllüler takımında moral bozukluğuna neden oldu. Barış ise parkurda sakatlıktan döndü. İşte, Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve Survivor 63. bölümde yaşananlar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlar parkura ikişer kadın ve erkek yarışmacılar çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım daha sonra Survivor ödül oyununda yarışmacı seçme şansı elde etti.

Bayrak yarışını kazanan ünlüler takımı Survivor'da ödül oyununu kazanmak için sıkı mücadele verdi. Sebze ve meyve erzak ödülünde oluşan oyunda yarışmacılar ter döktü. Oynanan oyunu bu hafta 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.

NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor'da ödül oyunu için mücadele veren Nisa erzak ödülü oyunu esnasında sayıyı kaybedince kendini sakatladı. Ayak parmağı incinen Nisa, ağlamaya başlayınca, sağlık ekipleri müdahale etti. Acun Ilıcalı Nisa'yı uyararak, bu tür tepkiler vermemesi gerektiğini söyledi.