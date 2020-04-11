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Haber Giriş: 11.04.2020 - 21:05,Son Güncelleme:

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören nereli, mesleği ne? İşte Survivor Elif'İn biyografisi

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Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören nereli, mesleği ne? İşte Survivor Elif'İn biyografisi
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Survivor Ünlüler takımında mücadele eden Elif performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle araba ödülünü kazanmasıyla beraber iddialı isimlerden olan Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı merak konusu oldu. İzleyenler, Survivor Elif kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor Elif kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte, Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören'in biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Survivor 2020'de mücadele veren Elif Yıldırım Gören, bu senenin dikkat çeken yarışmacılarından. Survivor Ünlüler takımında şampiyonluk için yarışan Survivor Elif 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış milli atlettir. İşte, Survivor Elif'in biyografisi.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Survivor Elif Gören'in katılığı yarışmalar ve aldığı başarılar şu şekildedir;

YılyarışmamekanPozisyonEtkinliknotlar
20075. Dünya Gençlik ŞampiyonasıOstrava , Çek CumhuriyetiBeşinci400 m engelli1: 01.66 
Karadeniz OyunlarıTrabzon , Türkiye İkinci Heptathlon
2008Dünya Gençler ŞampiyonasıBydgoszcz , Polonya25'inci400 m engelli61,06 
Avrupa Kupası Kombine Etkinlikler 2. LigiEuropean Cup Combined Events 2nd LeagueMaribor , Slovenya11 7Heptathlon
2012Avrupa ŞampiyonasıHelsinki , Finlandiya27inci tur 1400 m engelli59,43 
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