Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören nereli, mesleği ne? İşte Survivor Elif'İn biyografisi
Survivor Ünlüler takımında mücadele eden Elif performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle araba ödülünü kazanmasıyla beraber iddialı isimlerden olan Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı merak konusu oldu. İzleyenler, Survivor Elif kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor Elif kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte, Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören'in biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Survivor 2020'de mücadele veren Elif Yıldırım Gören, bu senenin dikkat çeken yarışmacılarından. Survivor Ünlüler takımında şampiyonluk için yarışan Survivor Elif 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış milli atlettir. İşte, Survivor Elif'in biyografisi.
SURVİVOR ELİF KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Survivor Elif Gören'in katılığı yarışmalar ve aldığı başarılar şu şekildedir;
|Yıl
|yarışma
|mekan
|Pozisyon
|Etkinlik
|notlar
|2007
|5. Dünya Gençlik Şampiyonası
|Ostrava , Çek Cumhuriyeti
|Beşinci
|400 m engelli
|1: 01.66
|Karadeniz Oyunları
|Trabzon , Türkiye
|İkinci
|Heptathlon
|2008
|Dünya Gençler Şampiyonası
|Bydgoszcz , Polonya
|25'inci
|400 m engelli
|61,06
|Avrupa Kupası Kombine Etkinlikler 2. Ligi
|European Cup Combined Events 2nd League
|Maribor , Slovenya
|11 7
|Heptathlon
|2012
|Avrupa Şampiyonası
|Helsinki , Finlandiya
|27inci tur 1
|400 m engelli
|59,43
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