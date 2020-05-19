Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif nereli?

Survivor Elif Gören başarılı performansı ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? TV 8’de ekrana gelen yarışmada hafta içi her gün kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan isimler belli oluyor ve bir kişi yarışmaya devam ediyor. İşte Ünlüler takımında yer alan, başarılı bir atletizm kariyeri bulunan Elif Gören ile ilgili merak edilenler…

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.