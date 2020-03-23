Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı 22 Mart Pazar? İşte performans sıralaması

TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 22 Mart'ta yeni bölümü ile nefesleri kesti. Dominik'te şampiyonluğa kavuşmak için mücadele veren yarışmacılar, eleme gecesi için önem taşıyan dokunulmazlık oyununda büyük rekabet yaşadı. Parkurda takım dokunulmazlığını alamayan bir takım eleme potasına giren ismi belirledi. Salı akşamı gerçekleşecek olan eleme gecesi öncesi haftanın ilk eleme adayı açıklandı. Peki, Survivor eleme potasına kim girdi? 22 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ilk eleme adayı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesen anları ekranlara getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık çarşmba günleri de yayın olacağını açıklayarak o gün performans birincileri oyunu oynanacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylama sonrasında ise 1. eleme adayı Ceyhun Uzun oldu.

Ceyhun konseyde yaptığı açıklamada " Arkadaşlarımın kararlarına saygı duyuyorum ve hepsi hala çok seviyorum" dedi.

SURVİVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Survivor'da bir haftalık bekleyiş sonrası performans birincileri belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle gelişti;