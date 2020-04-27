Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı 26 Nisan?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, 58. bölümünde dokunulmazlık heyecanı ile izleyenlerin karşısına çıktı. Survivor'n 26 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, dokunulmazlığı kazanmak için her iki takım da mücadele verdi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Survivor haftalık performans tablosu da netleşti. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? En çok kimin adı yazıldı? Survivor dokunulmazlığı kim aldı? İşte, Survivor 58. bölümün özeti ve Survivor eleme adayı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın ilk eleme adayının Yunus Emre olduğu Survivor'da he iki takım da adada kalmayı bir hafta daha garantilemek için parkurda ciddi performans sergiledi.

Uzun ve zorlu anların yaşandığı oyunda Survivor haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Survivor Ünlüler takımı kazandı. Elif'in 3'te 3 yapması ise geceye damga vurdu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek üzere toplantı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir ismi eleme potasına göndermek için toplandı.

Yapılan oylama sonrası Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu. Eleme adayı olan Gizem yaptığı açıklamada, "Hiçbir arkadaşıma kızgın değilim geldiğimden beri bir türlü istenilen performansı gösteremedim" dedi.

KONSEYDE YASİN MERT'E SATAŞTI

Survivor 2020'nin 58. bölüm konsey toplantısında gönüllüler takımından Survivor Yasin, ünlüler takımından Survivor Mert'e sataştı. Yasin'in rakibi Mert'in oyundan kaçtığını söyledi. Acun Ilıcalı tartışma ortamı olmaması için araya girerek duruma mücadele etti.