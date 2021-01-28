Survivor Duygu kimdir, nereli? Survivor'a sonradan dahil olmuştu

Aslen Ağrılı olan Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayan genç yarışmacı, Personel trainer olarak çalışıyor. Altı yaşından bu yana birçok spor dalıyla ilgilenen Duygu, voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit konusunda deneyimli.

Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bırakan Duygu Serap Salman, Survivor'ı birinci bitirmesi durumunda eğitimine devam edeceğini söylemişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Duygu Serap Salman sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları da hesabından paylaşıyor.