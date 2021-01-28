MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Duygu kimdir, nereli? Survivor'a sonradan dahil olmuştu
GeriTelevizyon Survivor Duygu kimdir, nereli? Survivor'a sonradan dahil olmuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Survivor Duygu kimdir, nereli? Survivor'a sonradan dahil olmuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Duygu kimdir, nereli? Survivor'a sonradan dahil olmuştu
Abone Olgoogle-news

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan dört isimden biri olan Duygu Serap Salman, gerek tarzı gerekse performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir önceki sezonda da müracaat yapan Duygu, geçirdiği kaza nedeniyle yarışmaya dahil olamamıştı. Duygu Serap Salman, Survivor iddiasını şu sözlerle ortaya koymuştu: Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim.

Aslen Ağrılı olan Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayan genç yarışmacı, Personel trainer olarak çalışıyor. Altı yaşından bu yana birçok spor dalıyla ilgilenen Duygu, voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit konusunda deneyimli.

Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bırakan Duygu Serap Salman, Survivor'ı birinci bitirmesi durumunda eğitimine devam edeceğini söylemişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Duygu Serap Salman sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları da hesabından paylaşıyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle