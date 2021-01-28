Survivor Duygu kimdir, nereli? Survivor'a sonradan dahil olmuştu
Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan dört isimden biri olan Duygu Serap Salman, gerek tarzı gerekse performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir önceki sezonda da müracaat yapan Duygu, geçirdiği kaza nedeniyle yarışmaya dahil olamamıştı. Duygu Serap Salman, Survivor iddiasını şu sözlerle ortaya koymuştu: Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim.
Aslen Ağrılı olan Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayan genç yarışmacı, Personel trainer olarak çalışıyor. Altı yaşından bu yana birçok spor dalıyla ilgilenen Duygu, voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit konusunda deneyimli.
Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bırakan Duygu Serap Salman, Survivor'ı birinci bitirmesi durumunda eğitimine devam edeceğini söylemişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Duygu Serap Salman sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları da hesabından paylaşıyor.
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