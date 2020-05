Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can'ın doğum günü ne zaman?

Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan ve ünlü YouTuber'ın videolarına konuk olarak katılan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 sezonuyla tanınan isimlerden biri oldu. Gönüllüler takımında mücadelesini sürdüren Cemal Can, sempatik, duygusal tavırlarının yanı sıra başarılı performansıyla da adından söz ettiriyor.

Annesi Rizelidir, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi. Kendisinden 9 yaş büyük olan ve “küçük annem” dediği bir ablası vardır. Aslen İzmirli olan Cemal Can, liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır. Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven, 24 yaş gününü Survivor'da geçirecek.