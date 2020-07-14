Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut hakkında bilgiler

Survivor 2020 ile ismini geniş bir kitleye duyuran Berkan Karabulut, kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun oldu.

Survivor Berkan Karabulut kendini şu şekilde tanımlıyor: “Hayatım boyunca hep mücadele edebileceğim kulvarlarda bulundum, kolay yollar yerine beni tatmin edeceğini bildiğim zorlu yokuşları çıkmayı tercih ettim. İnsan ilişkilerimin iyi olduğunun farkındayım ve bulunduğum ortamda elimden geldikçe pozitif ve ferah bir enerji yaratmaya çalıştığım bir hayat yaşıyorum. Birçok meslek yapabilecek kapasiteye sahibim bunu biliyorum ama yaptığım mesleğin beni en fazla çektiği nokta sağlıklı yaşamın içinde olup çevreme 7'den 77'ye sağlığı aşılayıp içimdeki enerjiden kimine çok kimine az paylaştırabiliyor olmam."

ELEME SONRASI NELER SÖYLEDİ?

Eleme kararı sonrası Berkan "Öncelikle konuşmaya size ve güzel ekibinize teşekkür ederek başlamak isterim. Bir çok emeğin doğrultusunda bu sene gelmem nasip oldu. Buraya gelirken ailemden koptum ama burada çok güzel bir aile edindim. Sadece yarışmacı arkadaşlarım değil, ekiple de. Birebir bunu yaşadım çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kimse üzülmesin benim için. Buraya geldiğimden beri mertçe mücadele etmeye çalıştım. Kimsenin hakkını yemedim. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmekti. Ailem sakın üzülmesin. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım hatıralar benimle beraber. Survivor benim sınırlarımı zorlayan bir yer oldu. Bulunduğum takım için mücadele ettim. Takım arkadaşlarım pırlanta. Allah üçünün de yolunu açık etsin. Şimdi son bir şey kaldı, aileme gideceğim. Onlara sarılacağım. Meşalem sönene kadar değil, son nefesime kadar aileme bağlı bir şekilde yürüyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.