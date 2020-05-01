Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de yarışan Survivor Barış, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmada ünlüler takımından gönüllülere geçerek dikkat çeken Survivor Barış, eleme konseyinde yapılan oylamayla eleme adayı oldu. Survivor Barış'ın hayatı son bölümün ardından ekran başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyenler Survivor Barış'ın biyografisini ve hangi dizilerde oynadığını sorguluyor. Peki, Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Barış Murat Yağcı'nın biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Survivor Barış kimdir? sorusu son bölümün ardından merak konusu oldu. Finale az bir zaman kala Survivor eleme adayı olan Barış, adada gösterdiği başarının yanısıra, takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlikle de gündeme geliyor. Survivor Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde oynamıştı. İşte, Survivor Barış Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve biyografisi.

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.