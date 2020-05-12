Survivor Ardahan kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ardahan'ın hayatı ile ilgili bilgiler

1987 yılında dünyaya gelen Ardahan Uzkanbaş aslen Adanalı. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşadığı yıllarda 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.Ara verdiği yıllarda askerlik görevini tamamladı ve ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş, Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu. Ardahan, Survivor'a katılma nedenini "İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum." sözleriyle açıklamıştı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.