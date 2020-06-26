Survivor arabayı kim kazandı 25 Haziran 2020? Survivor 2020 araba ödülünü kazanan isim ve 118. son bölüm özeti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 araba ödülü heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Büyük finale kısa süre kala yarışmacıların annelerinin verdikleri cevaplar oyuna renk kattı. Ödülde arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında son soru araba ödülünü kazananı belirledi. İşte, Survivor'da arabanın sahibi olan isim

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.

Annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. 2- 2'lik beraberliğin ardından 3. tura geçildi.

Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu.

Daha önceki araba ödülünü kazanan Elif Survivor'da ikinci arabasını kazandı. Survivor'da önceki araba ödülünü ise Mert kazanmıştı.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Bu sezon nefes kesen anlara sahne olan Survivor'da final tarihi de belli oldu. Acun Ilıcalı, büyük finalin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını açıkladı.