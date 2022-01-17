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Survivor All Star'da sakatlık şoku... Doktor 'oynayamaz' dedi, Hikmet çıldırdı!

#Survivor Allstar#Ünlüler#Gönüllüler

13 ünlü, 13 gönüllünün şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor All Star 15 Ocak'ta başladı. Yarışmaya isimler kadar, yeni kurallar da damga vurdu.

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Dokunulmazlık yarışmalarının sayısı 3'e çıktı. Yarışı kaybeden takımdan bir kişinin oylama ile sürgün adasına gönderileceği açıklandı.

Survivor All Starda sakatlık şoku... Doktor oynayamaz dedi, Hikmet çıldırdı

İlk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetti. Birsen'i adaya gönderen ünlüler, ikinci dokunulmazlıkta da hayal kırıklığı yaşadı. Yapılan oylama sonucu Sercan, Birsen'in yanına giden isim oldu.

Adada dengeler hızla değişirken, yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu haline geldi.

Dün akşam yayınlanan fragmanda Gönüllüler takımından Hikmet'in sakatlandığı anlar dikkat çekti.

Survivor All Starda sakatlık şoku... Doktor oynayamaz dedi, Hikmet çıldırdı

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Sezonun ilk deniz parkuruna çıkan yarışmacılar, kurulan düzenek ile karşı kıyıya geçmeye çalıştı. Sıranın Hikmet'e geldiği anda kopan halat yarışmacıyı yaraladı.

Survivor All Starda sakatlık şoku... Doktor oynayamaz dedi, Hikmet çıldırdı

Doktorların müdahale ettiği Hikmet, yarışa devam edemeyeceğini öğreninde çıldırdı.

Survivor All Starda sakatlık şoku... Doktor oynayamaz dedi, Hikmet çıldırdı

 

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#Survivor Allstar#Ünlüler#Gönüllüler

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