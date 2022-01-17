Survivor All Star'da sakatlık şoku... Doktor 'oynayamaz' dedi, Hikmet çıldırdı!

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Dokunulmazlık yarışmalarının sayısı 3'e çıktı. Yarışı kaybeden takımdan bir kişinin oylama ile sürgün adasına gönderileceği açıklandı.

İlk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetti. Birsen'i adaya gönderen ünlüler, ikinci dokunulmazlıkta da hayal kırıklığı yaşadı. Yapılan oylama sonucu Sercan, Birsen'in yanına giden isim oldu.

Adada dengeler hızla değişirken, yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu haline geldi.

Dün akşam yayınlanan fragmanda Gönüllüler takımından Hikmet'in sakatlandığı anlar dikkat çekti.

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Sezonun ilk deniz parkuruna çıkan yarışmacılar, kurulan düzenek ile karşı kıyıya geçmeye çalıştı. Sıranın Hikmet'e geldiği anda kopan halat yarışmacıyı yaraladı.

Doktorların müdahale ettiği Hikmet, yarışa devam edemeyeceğini öğreninde çıldırdı.