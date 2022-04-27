Survivor All Star'da ödül gerginliği... Gönüllüler cezayı kesti... 'Hırsız' kelimesi çıldırttı! Adaya veda eden isim belli oldu

Haberin Devamı

Takımların değişmesiyle birlikte yeni bir döneme başlayan Survivor All Star'da macera tüm hızıyla devam ediyor.

Ünlüler ve Gönüllüler dün akşam ödül oyunu için parkura çıktı.

Kadınlar etabında Ünlüler, erkekler etabında ise Gönüllüler kazandı. 1-1 biten mücadele Best Of'a kaldı. Gün sonunda ödülü kazanan taraf Ünlüler oldu.

Geçtiğimiz hafta Adem'in Gönüllüler'e ait olan dolmayı izinsiz olarak takımıyla birlikte yemesinin ardından Acun Ilıcalı, rakip takıma "kaybettikleri bir ödülü, Ünlüler takımından alma" hakkını vermişti.

KARARLARINI AÇIKLADILAR

Hikmet'in söylemleri ile Ünlülerin ödülünü almaya karar veren Gönüllüler kararlarını seramonide açıkladı.

Haberin Devamı

Konuşma yapan Evrim "Acun Bey bir hak açıkladı. Hiçbirimiz takım olarak bunu kullanmak istemiyoruz ama bugün benim son günüm olma ihtimali olduğu için ve ben de bunu kullanmak istediğim için, istemeyen arkadaşlarım da bunu benim için kullanmak istiyorlar. Ben bunu açıklarken bile duygusallık yaşıyorum." dedi.

"ÖDÜLÜ İSTEMİYORUM"

Ödülü kullanmak istemediğini belirten Atakan ise "Ben kararımı arkadaşlarıma ilettim. Karar takımındır" diye konuştu.

Hikmet "Burada en çok ceza yiyenlerden biri benim. Acun Abi ve ekibi ceza verdiği zaman bir şekilde adaletinize güveniyoruz diyoruz ve cezamızı çekiyoruz. Karşı takıma da böyle bir ceza verilmiş. Biz bunu kullanmak sorundayız. Evrim'in potadan çıkmama ihtimali var. Evrim için biz bunu kullanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ünlüler takımında olmasına rağmen, ödülden yararlanma hakkı olan Sema teklifi reddetti.

"Ben teşekkür ediyorum. Biz bu yarışmanın içerisinde Seda ile hiçbir zaman ödüle gidemeyeceğiz diye çok üzülüyordum. Bu çok mutluluk verici bir şey ama bunun bir zorunluluğu yok. Evet cezalı değilim. Onlarla yemek yemeyi de çok isterim ama bu takımın yemeğini genelde yapan benim, arkadaşlarımın pirincini de pişirmek zorundayım. Bu durumdayken onların yanında yemek yiyip, buraya gelmek içime sinmiyor. O yüzden ben teşekkür ediyorum. onlar da yanlış anlamasınlar." dedi.

Haberin Devamı

'HIRSIZ' YORUMU SİNİRLENDİRDİ

Sema gibi aynı şekilde ödülden faydalanma hakkı olan Barış da "Ben takımımla erzağı yiyip, güzel bir uyku çekmek istiyorum" diyerek teklifi reddetti.



Ada konseyinde Gönüllüler takımının sık sık "hırsızlık" ifadesini kullanması Ünlüler'i rahatsız etti.

Söz alan Sema "Burada bizi en çok anlayacak insanlar yine bizimle beraber yarışmacı olan insanlar. Ben şunu beklerdim "Acun Bey evet görmüşler, almışlar. Biz de olsak alırdık zaten inanılmaz bir açlığın içindeyiz. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Zaten siz zorunlu da demediniz. Bu cezayı kabul etmeyebilirlerdi. Biz de yapardık diyebilirlerdi. Burada herkes önünde bir dolma görse alırdı. Hepimiz alırdık. Burada Adem'in suçu onu takımla paylaşmasıydı. 'Bu ceza olmasın' demelerini beklerdim çünkü ben böyle yapardım. Yememişler vicdanları el vermemiş, sağolsunlar. Ben hepsinden onu beklerdim. Bu takımı "hırsızlık yaptılar" şekilde eleştirmeleri çok sıktı. Hepimiz burada yarışıyoruz. Bunu "hırsızlık" adı altında yorumlamazlarsa takımımız adına çok seviniriz"

Haberin Devamı

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Gecenin sonunda Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Gökhan Keser, Ayşe, Barış ve Evrim ile çıktığı potada en az oyu alarak yarışmaya veda etti.

Keser "Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Üzüldüm tabii ki ama sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Mücadelemi verdim. Maalesef istediğim gibi olmadı. Kendi senemden çok farklı bir sezondu. Bunlardan etkilenmiş olabilirim. Bunlar bir bahane değil. Hayırlısı neyse öyle olsun. Bu hikaye burada bitiyor benim için. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

"EFENDİ BİR İNSANSIN"

Acun Ilıcalı "Duruşunu iki sezonda da hiç bozmadın. Biraz seçicisin. İnsanları ya seviyorsun ya da uzak duruyorsun. Sevdinmi de gerçek bir dost oluyorsun. Efendiliğini hiç bozmuyorsun. Kalp kırmıyorsun. Tartışmalarda hep medenisin. Bir de sanatçı bir kişiliğin var. Popülariten var. Bunları burada koruyabilmek hiç kolay değil. Belli ki özün bu. Survivor çok zor bir testtir. Bu kadar baskı altında böyle kalabilmek hiç kolay değil. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Sana karşı hep bir sempatim vardı. Daha da arttı. Umarım Survivor dışında da görüşme fırsatımız olur."