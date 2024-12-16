SURVIVOR ADİLHAN NUMAN BİYOGRAFİ || 2025 kadrosunda yer aldı! Survivor Adilhan Numan kimdir, kaç yaşında nereli? 

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Survivor All Star Adilhan Numan kimdir? Survivor All Star 2025 başvuru süreci devam ediyor. Yeni sezon 1 Ocak'ta MasterChef finali sonrasında başlayacak. Öte yandan All Star kadrosu ise kesinleşti. Kadroda yer alan diğer isimlerle ilgili olduğu gibi Adilhan Numan ile ilgili de ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Peki, Survivor All Star Adilhan Numan kimdir? Adem Kılıç kaç yaşında ve nereli? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan Survivor All Star Adilhan Numan hakkında merak edilenler...

ADİLHAN NUMAN KİMDİR?

Adilhan Numan İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumaktadır. Aynı zamanda çizim yeteneği olan Adilhan'ın Amerikan futboluna da yeteneği var.