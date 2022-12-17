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Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'ın yeni yarışmacısı şarkıcı Yusuf Güney!

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#Survivor 2023#Acun Ilıcalı#Yusuf Güney
Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivorın yeni yarışmacısı şarkıcı Yusuf Güney
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 14:25

Survivor kadrosu, şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından Yusuf Güney'in de Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı, 2014 yılında çıkardığı 'Heder Oldum Aşkına' şarkısı ile tanınmıştı... İşte, Survivor 2023 kadrosunda yer alan yarışmacılar.

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Survivor 2023 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Ilıcalı, 2023'ün ilk aylarında ekrana gelecek Survivor'ın kadrosundaBerdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in olacağını duyurmuştu.

Yeni bir ismi daha açıklayan ünlü televizyoncu, dördüncü yarışmacının Yusuf Güney olduğunu Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivorın yeni yarışmacısı şarkıcı Yusuf Güney

FORMAT DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı

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Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.

Survivor 2023 kadrosu belli oluyor... Acun Ilıcalı açıkladı: Survivorın yeni yarışmacısı şarkıcı Yusuf Güney

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor.

Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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#Survivor 2023#Acun Ilıcalı#Yusuf Güney

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