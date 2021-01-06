Survivor 2021’de dikkat çeken isim: Reşit Karabacak’ın oğlu çıktı – Reşit Karabacak kimdir?

Reşit Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğü yaptı.



1983 yılında serbest stil güreşte Avrupa şampiyonu olan Karabacak, 1983'te Budapeşte'de Bulgar etnik Türklerinden Efraim Kamberov'u (Efraim Kamberoğlu) yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 19 Ekim 2020'de Bursa'da kalp rahatsızlığı ile beraber seyreden COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.