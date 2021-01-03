Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor'a 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Büyük heyecanın yaşanacağı Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu. Öte yandan geçen yıldan Meryem Kasap Ünlüler takımında yer aldı.

























