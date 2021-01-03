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Haber Giriş: 03.01.2021 - 03:39 | Son Güncelleme:

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

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Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim
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Survivor 2021 için geri sayım başladı. 9 Ocak cumartesi günü ekrana gelecek ilk bölümüyle Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yer alacak sorusu merak konusu oldu. Survivor 2021'nin ilk fragmanı yayınladı.

Survivor'a 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Büyük heyecanın yaşanacağı Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu. Öte yandan geçen yıldan Meryem Kasap Ünlüler takımında yer aldı.

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim

Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu... Geçen yıldan sürpriz isim



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