Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor yayın tarihi için geri sayım

Survivor 2021 sezonu için geri sayım başladı. MasterChef’in final yapmasının ardından başlayacak olan yarışmada Cemal Hünal’da olacak. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı. Son bilgilere göre ise kadroda yer alacak isimlerden biri de Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

En son Şeref Sözü dizisinde rol alan oyuncu Öykü Çelik, ‘Spordan çıktım, Survivor’a hazırlanıyorum.’ dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da kadroda yer alacak.

YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak’ta başlayacak.