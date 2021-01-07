Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?

Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışacak olan Sancakay Ilım Morgül’ün kişisel bilgileri ve biyografisi merak edilen konular arasında yer alıyor.

Survivor yarışmacısı Sancakay, 30 Ocak 1997 İstanbu doğumlu..

İşte Sancakay Ilım Morgül'ün kendi ağzından hayatının özeti..

“Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize’de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3’e kadar İzmir’de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4’de Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum.”