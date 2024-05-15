Superman Dönüyor filmi konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

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SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU

Birkaç yıl süren gizemli bir ortadan kayboluşun ardından Superman dünyaya geri döner ancak çok şey değişmiştir. Eski bir düşmanı, onu güçsüz bırakmanın peşindedir. Sevdiği kadın Lois Lane, yaşamına devam etmiş ve yeni bir düzen kurmuştur. Ya da belki de görünen sadece budur. İşin gerçeği çok farklı da olabilir. Yokluğunda zorluklarla mücadele edip hayatta kalmayı başaran toplumda kendisine bir yer edinme çabası başlar. Sevdikleri ile köprüler kurması gerekir. Bu yolda uzayın uçsuz bucaksız derinliklerine kadar yol alacağı bir mücadeleye girişmesi gerekecektir.

SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Superman Dönüyor filmi 2006 yılında vizyona girdi. Film, gösterime girdikten sonra, genel olarak olumlu eleştiriler aldı; eleştirmenler görsel efektlerini, hikâyesini, müzikalini, Routh ve Spacey performanslarını övdü. Bununla birlikte, çalışma zamanına ve eylem dizilerinin eksikliğine odaklanan eleştiriler aldı. Gişede çok kârlı olmasına rağmen, Warner Bros. dünya çapında gişe hasılatında hayal kırıklığına uğradı ve sonuç olarak 2009 için planlanan bir devam filmini iptal etti.

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SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİ OYUNCULARI

Brandon Routh

Kate Bosworth

Kevin Spacey