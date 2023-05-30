Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…

Güncelleme Tarihi:

#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu#Dönence
Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 10:58

Kanal D’nin, yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi “Dönence” izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Haberin Devamı

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Sümeyye Aydoğan’ın Gece, Caner Topçu’nun ise Özgür karakterine hayat vereceği Dönence, hikayesi ile olduğu kadar İzmir Foça’nın eşsiz doğası ile de göz dolduracak.

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…

Cannes ödüllü dizi...

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği Dönence’nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor.

Haberin Devamı

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Can Kızıltuğ, Alara Bozbey, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu#Dönence

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık