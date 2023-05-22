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Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğa
Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 11:30

Kanal D’nin, yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi “Dönence” izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

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Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Sümeyye Aydoğan’ın Gece, Caner Topçu’nun ise Özgür karakterine hayat vereceği Dönence, hikayesi ile olduğu kadar İzmir Foça’nın eşsiz doğası ile de göz dolduracak.

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği Dönence’nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Can Kızıltuğ, Alara Bozbey, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan “Dönence” pozları…

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

 

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğa

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