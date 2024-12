Sümeyye Aydoğan: İçimde tatlı bir heyecan var

Haberin Devamı

◊ Kanal D’de yayınlanan “Dönence” dizisiyle tanındınız, sonrasında yaptığınız işlerle de dikkat çektiniz. Kariyer yolculuğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Her gün kendimi daha da geliştirmeye gayret ettiğim bir yoldayım. Çalışma ve inancım olduğu sürece her şeyi hayatıma istediğim gibi çekebileceğimin farkındayım. Hedefim büyük, inancım sonsuz.

◊ Proje seçerken en çok titiz davrandığınız noktalar neler?

- Önceliğim tabii ki senaryo oluyor. Hikâyeyi okuduğumda, o dünyaya yaklaşabilmek ve hakkını sonuna kadar verebilmek, önceliğim. Her projede başka bir Sümeyye gördüğüm zaman tatmin oluyorum.

◊ Asla oynayamam dediğiniz ve mutlaka oynamalıyım dediğiniz karakterler nelerdir?

- Asla oynamam dediğim keskin bir cümle kalıbı şu an hayatımda yok. Her şeyi ‘oynayabilmek’ mesele bence. Kişilik bölünmesi yaşayan, içinde birden çok insan, canlı, varlık vs. ne derseniz o, buna inanan birisini canlandırmak isterim.

◊ Oyunculuğunuz kadar güzelliğiniz de konuşuluyor. Zaman zaman güzelliğinizin daha ön plana çıkması sizi rahatsız ediyor mu?

- Çok teşekkür ederim. Ne ile var olmak istersek, enerjimizi nasıl yayarsak, oyuz. Benim için ilk sırada her zaman mesleğimi nasıl icra ettiğim geldi, o kanalı daha çok beslemeye çalıştım. O yüzden evet iltifat almak çok hoşuma gitse de, oyunculuğuma aldığım yorumlar beni daha da mutlu ediyor.

HER ŞEYİ YAZARIM 5-6 DEFTERLE DOLAŞIRIM

◊ Sosyal medyada okuduğum yorumlarda sizinle ilgili “doğal güzel, estetik yaptırmasın” diyorlar. Siz estetiğe karşı nasıl bakıyorsunuz?

- Öncelikle güzel bakışları için teşekkür ederim. Ama kadınlara yönelik estetik yaptırsın/yaptırmasın yorumlarını yanlış buluyorum. Bence herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle güzeldir. Benim de bu konuda çok keskin yargılarım yok. Yaptırmayanlara olduğu gibi yaptıranlara da saygı duyuyorum.

◊ En büyük takıntınız nedir?

- Takıntılarımdan ziyade, çok bağlı olduğum rutinlerim var. Rutinlerimin bozulması beni tedirgin edebiliyor. Mesela her şeyi yazarım, 5-6 tane defterle dolaşırım.

◊ Hayattaki en büyük olmazsa olmazınız nedir?

- Net olmak ve açık iletişim. Şimdiye kadar öğrendiklerimi sıkıştırıp tek bir cümle haline getirecek olsaydım eğer; “hislerini, benliğini, durumunu, her şeyi olduğu gibi karşındakine aktar” derdim.

EĞLENCELİ BİR AŞIĞIM

Aşkta nasıl bir Sümeyye var? Hangi özelliğiniz baskın?

Eğlenceli ve aslında daha dingin bir Sümeyye var. Hayatımdaki partnerimle hem sevgili hem dost olmak isteyen birisiyim ben. Bol bol yemek yaparım, çok severim ve tabii ki bol eğlence!

◊ Bir ilişkide en dikkat ettiğiniz nokta nedir?

- Birbirini yükseltmek. Cesaret ve motivasyon kaynağı olmak.

Böyle bir gecede ödül almak şahane hissettiriyor

◊ Gelelim Pantene Altın Kelebek gecesine... ‘Rising Star’ seçildiniz. Böyle bir ödüle layık görülmek size ne hissettirdi?

- Elbette kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Senelerdir var olan ve birbirinden çok değerli insanı bir araya getiren bir gecede ödül almak, temsilci olmak gurur verici. Böyle bir gecede, hele ki bir de bu köklü gecenin 50. Yılında Pantene gibi prestijli bir marka ile bir araya gelerek ödüllendirilmek gerçekten şahane hissettiriyor.

◊ Heyecanlı mısınız?

- Tabii ki heyecanlıyım, tatlı bir heyecan. Ne kadar çok olduğunu çaktırmamaya çalışıyorum!

◊ Geceyle ilgili hayalleriniz neler?

- Daha da ışıl ışıl parlamak. Elbisemi üstüme giydiğim zamanı ve ödülü aldığım anı hayal ediyorum. Bir de ailem de o gece benimle olacak. Gözlerindeki heyecanı ve gururu düşünmek bile benim için çok çok özel.

◊ Nasıl hazırlanıyorsunuz?

- İçinde kendimi prenses gibi hissedebileceğim bir elbise bulmak için neredeyse her gün prova yapıyoruz. Saçlarımın da ışıl ışıl olması gerekiyor, bu yüzden saçlarımı Pantene ekibine emanet ediyorum. Özellikle de yeni nemlendirici seri favorim, çünkü saçlarım ne kadar yıpransa da tekrar sağlıklı görünüme kavuşmasını sağlıyor. Zaman kaldıkça da sporumu ihmal etmiyorum ki, biliyorsunuz işte...