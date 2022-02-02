Sultan Mesut tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Sultan Mesut'u Şener Savaş hakkında bilgiler

Haberin Devamı

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?



Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştı.



Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş ardından farklı dizi ve film projelerinde yer aldı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde, tarihi dizi Kuruluş Osman'da ise "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.