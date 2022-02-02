Sultan Mesut tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Sultan Mesut'u Şener Savaş hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıİpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
Beşiktaş, Gedson Fernandesi KAPa bildirdi Rizespor formalı fotoğrafı ortaya çıktıBeşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Rizespor formalı fotoğrafı ortaya çıktı#Transfer
Sır perdesi 15 yıl sonra aralandı... Yakayı telefon kayıtları ile ele verdiSır perdesi 15 yıl sonra aralandı... Yakayı telefon kayıtları ile ele verdi#Madeleine Mccann
Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılarErdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılar#Cumhurbaşkanı
Terör örgütüne Kartal darbesi Dev harekatın detayları belli olduTerör örgütüne 'Kartal' darbesi! Dev harekatın detayları belli oldu#MSB
Rusyaya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladıRusya'ya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladı!#Joe Biden
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Muskın başına bela oldu... Herkes onun peşindeMusk'ın başına bela oldu... Herkes onun peşinde! #Elon Musk
İstanbula döndü, F.Bahçe resmen açıkladıİstanbul'a döndü, F.Bahçe resmen açıkladı#Fenerbahçe
Interpol ve Türk polisinden ortak operasyon Tacizci Samsunda yakalandıInterpol ve Türk polisinden ortak operasyon! Tacizci Samsun'da yakalandı#Samsun
Feci kazadan 4 dakika önce dikkat çeken görüntüFeci kazadan 4 dakika önce dikkat çeken görüntü#Antalya
Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldüSinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü#Monica Vitti
O davayı kazandı Benim anneliğimi sorgulayanlarO davayı kazandı! 'Benim anneliğimi sorgulayanlar'#Ceren Hindistan
Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid UtancıOmicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı#Covid-19
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Sultan Mesut tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Sultan Mesut'u Şener Savaş hakkında bilgiler

#Kuruluş Osman#Sultan Mesut#Şener Savaş
Sultan Mesut tarihte kimdir Kuruluş Osmanın Sultan Mesutu Şener Savaş hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte tarihteki karakterler bir kez daha gündeme geldi. Son bölümlerde öne çıkan isimlerden biri Sultan Mesut oldu. Dizide II. Sultan karakterine Şener Savaş hayat veriyor. Peki, Sultan Mesut tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Sultan Mesut'u Şener Savaş hakkında bilgiler…

Haberin Devamı

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştı. 

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş ardından farklı dizi ve film projelerinde yer aldı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde, tarihi dizi Kuruluş Osman'da ise "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuruluş Osman#Sultan Mesut#Şener Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci