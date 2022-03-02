Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Hint filmi Sultan’ın oyuncuları

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Hint filmi Sultan’ın oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sultan filmi bu akşam ekrana gelecek. TRT 1 yayın akışında yer alan Sultan filmi oyuncuları arasında Salman Khan, Anushka Sharma gibi isimler bulunuyor.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Sultan filminin oyuncuları arasında Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh yer alıyor.

SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.