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Şükrü Özyıldız 3 yıl önce açtığı davayı kazandı! 4 bin 517 doları faiziyle alacak

#Şükrü Özyıldız# Endemol Shine Türkiye#Kış Güneşi
Şükrü Özyıldız 3 yıl önce açtığı davayı kazandı 4 bin 517 doları faiziyle alacak
Özge Eğrikar

OYUNCU Şükrü Özyıldız, “Kış Güneşi” dizisinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya Şirketi’ne açtığı davayı 3 yıl önce kazandı.

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Mahkeme, davalı Endemol Medya Şirketi’nin toplam 78 bin lirayı oyuncuya ödemesini hükmetti. Özyıldız, geçen yıl yeniden mahkemeye başvurarak dizinin yurtdışı gelirlerinden yüzde 4 ve KDV’sinin kendisine ödenmediğini iddia etti.

Oyuncunun avukatı İsmail Filiz dilekçesinde, “Endemol Medya’nın ödemesi gereken tutar satışlar devam ettikçe artmaktadır. Şükrü Özyıldız’ın hak edişi 40 bin dolardır. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 doların davalı Endemol Medya’dan tahsilini istiyoruz” dedi.

Davayı kabul ettiler

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Şükrü Özyıldız’ın avukatıyla Endemol Medya’nın avukatları katıldı. Mahkeme, oyuncunun açtığı davayı kabul etti ve Endemol Medya’nın 4 bin 517 doları faiziyle ödemesini hükmetti. 

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#Şükrü Özyıldız# Endemol Shine Türkiye#Kış Güneşi

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