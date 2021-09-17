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Çağlar Demirkapı, dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı. Projeleri sayesinde 'Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünün sahibi olan Çağlar Demirkapı MasterChef’e konuk oldu. Bununla birlikte merak edilen Su Savaşları Çağlar Demirkapı’nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Su Savaşları Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği ne? İşte Çağlar Demirkapı hayatı ve biyografisi…

SU SAVAŞLARI ÇAĞLAR DEMİRKAPI KİMDİR?

1968 senesinde İzmir'de dünyaya gelen Çağlar Demirkapı, Çağlar Demirkapı evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteyi İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde okudu. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Florida eyaletindeki Atlantic Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Çağlar Demirkapı, dünyanın farklı ülkelerinde su sorunu yaşayan bölgelerde temiz suya erişim adına birçok projelere imza attı.

Ortaokul eğitimini İzmir'de tamamlayan Çağlar Demirkapı, liseyi İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'nde, lisans eğitimini ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı.

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CAĞLAR DEMİRKAPI’NIN ASIL MESLEĞİ NE?

Asıl mesleği su mühendisi olan Çağlar Demirkapı, dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı. Çağlar Demirkapı, projeleri sayesinde 'Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü aldı.

2019 yılında TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen 'Su Savaşları' ismindeki program ile hem dünyada hem de Türkiye'de tanınan Çağlar Demirkapı, Hakan Girginer ile beraber hazırlayıp sundukları bu televizyon programı sayesinde pek çok ihtiyaç sahibine ulaştı.

Su Savaşları’nda Çağlar Demirkapı, Hakan Girginer ile birlikte dünyanın oldukça farklı kesimlerinde su sıkıntısı çeken kişilerin hayatlarında belki de ilk defa suyla buluşma hikayelerini konu edinen olayları izleyicilere aktardı.

SU SAVAŞLARI CAĞLAR DEMİRKAPI BAŞARILARI

Çağlar Demirkapı, yaptığı "Su Savaşları" belgeseli ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) Geleneksel 'Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görülürken, 2019'da Medya Oscarları Ödülleri töreninde Çağlar Demirkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.