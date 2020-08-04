Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk konusu ve oyuncuları

Bilinmeze Doğru: Star Trek filminin devam filmi ve Star Trek film serisinin 13. filmi olan Star Trek Sonsuzluk filmi, televizyon sinema kuşağında ilgi görmeye devam ediyor. Gene Roddenberry'nin oluşturduğu aynı isimli seriden uyarlanan Star Trek Sonsuzluk’ta Chris Pine ve Zachary Quinto, Kaptan James T. Kirk ve Komutan Spock olarak Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho ve Anton Yelchin gibi önceki filmlerdeki rollerini üstleniyor.

Star Trek Sonsuzluk oyuncuları



Chris Pine, Kaptan James T. Kirk

Zachary Quinto, Komutan Spock

Zoe Saldana, Teğmen Nyota Uhura

Karl Urban, Kıdemlı Yüzbaşı Dr. Leonard "Bones" McCoy

Simon Pegg, Kıdemlı Yüzbaşı Montgomery "Scotty" Scott

John Cho, Teğmen Hikaru Sulu

Anton Yelchin, Deniz Asteğmeni Pavel Chekov

Idris Elba, Krall

Sofia Boutella, Jaylah

Joe Taslim

Lydia Wilson

Harpreet Sandhu

Deep Roy, Keenser

Star Trek Sonsuzluk Konusu



Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.