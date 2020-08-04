Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk konusu ve oyuncuları
Star Trek serisinde yakın dönem filmlerden olan Star Trek Sonsuzluk, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. ABD yapımı Star Trek Sonsuzluk filmi 26 Ağustos 2016’da vizyona girmişti. Peki, Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Star Trek Sonsuzluk filminin konusu ve oyuncuları...
Bilinmeze Doğru: Star Trek filminin devam filmi ve Star Trek film serisinin 13. filmi olan Star Trek Sonsuzluk filmi, televizyon sinema kuşağında ilgi görmeye devam ediyor. Gene Roddenberry'nin oluşturduğu aynı isimli seriden uyarlanan Star Trek Sonsuzluk’ta Chris Pine ve Zachary Quinto, Kaptan James T. Kirk ve Komutan Spock olarak Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho ve Anton Yelchin gibi önceki filmlerdeki rollerini üstleniyor.
Star Trek Sonsuzluk oyuncuları
Chris Pine, Kaptan James T. Kirk
Zachary Quinto, Komutan Spock
Zoe Saldana, Teğmen Nyota Uhura
Karl Urban, Kıdemlı Yüzbaşı Dr. Leonard "Bones" McCoy
Simon Pegg, Kıdemlı Yüzbaşı Montgomery "Scotty" Scott
John Cho, Teğmen Hikaru Sulu
Anton Yelchin, Deniz Asteğmeni Pavel Chekov
Idris Elba, Krall
Sofia Boutella, Jaylah
Joe Taslim
Lydia Wilson
Harpreet Sandhu
Deep Roy, Keenser
Star Trek Sonsuzluk Konusu
Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.
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