Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?

Söylemezsem Olmaz programının yerine Sakarya Fırat isimli dizinin yer almasının ardından gözler programın sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye çevrilmişti. Konuyla ilgili her iki sunucudan ve programın resmi sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Söylemezsem Olmaz'ın, geçtiğimiz günlerde İdlib'te yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle yayında olmadığı düşünülüyor.