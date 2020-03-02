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Televizyon
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?

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Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?
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Söylemezsem Olmaz neden yok sorusu, programın yayın saatinde pek çok izleyicinin araştırdığı konu olmaya başladı. Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz neden yok sorusu ile birlikte Ece Erken ve Bircan Bali'nin konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapıp yapmadığı da merak konusu oldu. İşte, Söylemezsem Olmaz neden yok sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Söylemezsem Olmaz programının yerine Sakarya Fırat isimli dizinin yer almasının ardından gözler programın sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye çevrilmişti. Konuyla ilgili her iki sunucudan ve programın resmi sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Söylemezsem Olmaz'ın, geçtiğimiz günlerde İdlib'te yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle yayında olmadığı düşünülüyor. 

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